Belfius a réalisé en 2019 un bénéfice net de 667 millions d'euros (+3%), porté pour un peu moins d'un tiers par les activités d'assurance (206 millions), s'est félicité vendredi lors d'une conférence de presse le CEO du bancassureur, Marc Raisière.

Le dividende versé à l'État actionnaire est de 261 millions d'euros, soit 102 millions de moins que l'année précédente. L'entrée en Bourse un temps envisagée d'une partie du capital aurait permis l'arrivée d'argent frais pour financer la croissance de l'entreprise, a expliqué son président Jos Clijsters.

Vu qu'elle n'a finalement pas eu lieu, Belfius a réduit le dividende à son actionnaire pour assurer son propre développement. La banque a accordé en 2019 pour 8,8 milliards d'euros de crédits au particulier, soit une hausse de 30%. Cette augmentation s'explique en partie par l'entrée en vigueur d'une législation plus restrictive en Flandre début 2020. En décembre, un total de 1,7 milliard d'euros a ainsi été accordé alors que la moyenne de ce mois est comprise entre 300 et 350 millions d'euros, a relevé M. Raisière.

Les prêts aux clients professionnels (9,4 milliards d'euros) et au secteur public (2,3 milliards) ont aussi progressé, respectivement de 6 et 21%. L'épargne et les placements ont atteint un niveau historiquement élevé de 4,7 milliards d'euros (+33%), se félicite encore Belfius. "Sachant d'où on vient, c'est une marque forte de confiance de notre clientèle", s'est réjoui le président, par ailleurs extrêmement avare en commentaires sur sa succession. La banque peut aussi se targuer d'avoir attiré 221.542 nouveaux clients lors de l'année écoulée. # Belga