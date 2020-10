François Mathieu et Ariane van Caloen

Benoît Bayenet, Président du conseil central de l’économie est l'invité éco.

C’est un économiste étiqueté socialiste, qui remplace un autre économiste socialiste. Depuis le 1er septembre, Benoît Bayenet est le nouveau président du Conseil central de l’économie, où il remplace Robert Tollet. Il aura la lourde tâche de remettre les partenaires sociaux dans le champ de vision du gouvernement. Et il a le profil-type pour diriger ce centre d’études au service des partenaires sociaux. Docteur en économétrie à l’ULB, il a travaillé dans les cabinets des ministres socialistes Laurette Onkelinx et Jean-Claude Marcourt, où il fut chargé de mettre en place les pôles de compétitivité et le plan Marshall. “J’ai un profil mixte”, souligne-t-il.