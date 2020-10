Lorsque, en 1984, Benoît Macq décroche son diplôme d’ingénieur civil en électronique, il se promet de ne pas suivre les traces académiques de son père, Pierre Macq (brillant physicien qui, au milieu des années 1980, deviendra le premier recteur laïc de l’Université catholique de Louvain). "J’ai quitté l’université pour aller chez Tractionnel (ex-Tractebel). Je n’y suis pas resté longtemps. Paul Delogne, professeur à l’UCL, est venu me chercher". Direction Milan. Le jeune Benoît et le professeur Delogne y rencontrent Leonardo Chiariglione, le père des standards de compression d’images (JPEG, MPEG…) et, à ce titre, pionnier de la numérisation des réseaux.

Vous avez annoncé récemment, avec votre confrère Thierry Dutoit de l’UMons, la mise sur les rails de "Trail" ("Trusted IA Labs"). Il s’agit d’un institut dédié à l’intelligence artificielle (IA), où on retrouve les cinq universités francophones (UCLouvain, UMons, ULB, ULiège et UNamur) et quatre centres de recherche spécialisés dans les nouvelles technologies (Sirris, Multitel, Cetic et Cenaero). Ce "Trail" était-il la pièce manquante dans la stratégie wallonne et bruxelloise en faveur de l’IA ?