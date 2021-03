Le showroom installé à Drogenbos, en périphérie bruxelloise, est surmonté du sobre logo de la marque. L’entrée n’en jette pas plein la vue, loin de là : vous pourriez fort bien accéder à la salle d’exposition de concurrents plus grand public. Et pourtant, lorsque vous poussez la porte, vous entrez dans un autre monde, le monde de Bentley, le monde de voitures d’exceptions dont la finition, la technologie et le prix laissent rêveur.