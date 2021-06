Bernard Delvaux quittera la Sonaca après treize ans passés au sein du groupe, a-t-il annoncé ce mardi matin. Il quittera ses fonctions le 1er septembre, au profit d'Yves Delatte, qui a rejoint la Sonaca en 2012.

"Le Conseil d’Administration tient à remercier Bernard Delvaux pour sa contribution au redressement et à l’expansion du Groupe Sonaca. Bernard Delvaux a transformé le Groupe pour en faire un acteur mondial incontournable dans le domaine du développement et de la production de structures d’avions, tous clients confondus. Avec une dizaine d’années d’expérience au sein du Groupe, dont 8 en tant que membre du Comité de Direction, le nouveau CEO, Yves Delatte est à même de poursuivre avec succès la trajectoire initiée par Bernard Delvaux, visant à la fois la performance opérationnelle et la rentabilité financière, mais aussi une contribution positive, directe et indirecte, au tissu économique et social wallon", précise l'entreprise basée à Gosselies et qui emploie 3400 personnes en Belgique.

"Tout au long de ces années, j’ai eu la chance de travailler aux côtés de nombreux collaborateurs du Groupe, partout dans le monde. J’ai apprécié leur énorme expertise du secteur de l’aviation et leur formidable enthousiasme. Grâce à eux, l’entreprise est prête pour un futur fructueux", a commenté pour sa part Bernard Delvaux.

Contacté par La Libre, M. Delvaux explique qu'il quitte l'entreprise belge pour devenir CEO "d'un grand groupe industriel, pas spécialement actif dans l'aviation" dès le 1er septembre prochain. "Je ne peux pas encore dévoiler le nom de mon futur employeur, mais à mon âge et avec mon expérience, c'est un challenge que j'ai envie de relever."