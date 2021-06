Après 31 ans à la tête d'Etex, Paul Van Oyen s'apprête à tirer sa révérence. Son dernier mandat de CEO arrivera à son terme le 31 décembre 2021.

"Paul Van Oyen a rejoint Etex en 1990 en tant que responsable de laboratoire et de projets au sein de notre département de recherche et développement. Il a depuis lors consacré sa carrière professionnelle à Etex. Il en est devenu le CEO le 1er janvier 2015. Dans ce rôle, il a façonné une organisation performante, orientée vers la réalisation de ses objectifs et ses collaborateurs. Sous sa houlette, le leadership s’est développé au sein d’Etex, le mouvement One Etex a été lancé avec succès (comme l’ont récemment confirmé les résultats obtenus dans le contexte difficile du COVID-19)", rappelait Etex dans un communiqué.

L'ancien président du conseil d'administration de l'entreprise, Jean-Louis de Cartier de Marchienne, soulignait pour sa part ses qualités de leader, qui "ont été un facteur déterminant dans l’inspiration et l’accomplissement de résultats significatifs dans tous les domaines, de l’engagement des employés à la performance financière, en passant par la sécurité au travail et la durabilité".

Un successeur bien connu

En date du 1er janvier 2022, c'est Bernard Delvaux qui lui succédera. Après bpost, Proximus ou encore la Sonaca, il débarque chez Etex avec plus de 30 ans d'expérience.

"Nous sommes très heureux que Paul et Bernard se soient mis d’accord sur l’importante période de collaboration entre septembre et la fin de l’année, qui garantit la meilleure transition possible. Bernard accorde beaucoup d’importance au travail d’équipe et au développement de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus qu’il nous aidera à écrire le prochain chapitre de l’histoire d’Etex", se félicitait Johan Van Biesbroeck, nouveau président du conseil d’administration. "Au vu de ces objectifs ambitieux, le Conseil d’administration et plus de 11 000 collaborateurs d’Etex souhaitent beaucoup de succès à Bernard pour continuer à mener l’entreprise sur la voie de la croissance."