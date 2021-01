Le groupe belge Besix a mis la main sur l'entreprise néerlandaise Strabag BV, active dans la construction routière, indique un communiqué transmis vendredi. Les activités seront poursuivies sous le nom de Besix Infra Nederland.

L'acquisition comprend un transfert d'actifs : tous les biens immobiliers, une usine d'asphalte, le matériel, les employés et les projets en cours sont transférés à Besix Infra Nederland BV.

Les activités du laboratoire d'asphalte et de construction routière, situé à Roermond et connu pour ses équipements de qualité et de précision, se poursuivront sous le nom de "Infra Quality Support" (appelé auparavant TPA Nederland), détaille Besix.

Active depuis 1909, la société Besix, implantée à Woluwe-Saint-Lambert, est devenue "une entreprise multidisciplinaire occupant une position phare sur ses marchés d’activité : construction, promotion immobilière et concessions. Besix Contracting est spécialisée dans la réalisation d’ouvrages de construction, infrastructurels et maritimes qui se distinguent souvent par leur complexité", résume la société sur son site web.