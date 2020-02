Le géant français des stylos, rasoirs et briquets Bic a dévoilé mercredi des perspectives mitigées pour 2020 dans un environnement toujours difficile pour ses produits, faisant plonger son titre à la Bourse.

Le chiffre d'affaires en 2019 a enregistré un recul de près de 2% en données comparables (stable en données publiées), à 1,95 milliard d'euros, un chiffre un peu inférieur au consensus établi par les analystes interrogés par Factset.

Bic avait prévenu en octobre que l'évolution de ses ventes serait comprise entre 0% et -2%, contre une légère croissance initialement prévue.

Le bénéfice net du groupe a quant à lui augmenté de 1,5% en 2019 à 176,1 millions d'euros. Toutefois, hors impact de dépréciation et de coûts de restructuration, le bénéfice net normalisé est en recul de presque 8% à 246,7 millions d'euros.

"Dans un environnement de marché volatil et qui demeure complexe, nos résultats 2019 ont été plus faibles qu'initialement prévu", a constaté Gonzalve Bich, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

La rentabilité a également reculé sur un an, la marge d'exploitation normalisée s'établissant à 17% l'an dernier, contre plus de 18% en 2018.

Pour 2020, le groupe se montre très prudent, anticipant une évolution de son chiffre d'affaires (à base comparable) entre -1% et +1%, et une rentabilité stabilisée entre 16% et 17% du chiffre d'affaires.

A la Bourse de Paris, la publication de ces résultats a été fraîchement accueillie par les investisseurs. Aux alentours de 10H00 (09H00 GMT), le titre chutait de 7,7% à 60,05 euros dans un marché en hausse de 0,47%.

"Les résultats illustrent les difficultés, pas tant de Bic, mais des marchés sur lesquels il opère. Ce ne sont pas des marchés qui sont très porteurs. C'est cela qui pénalise fortement les tendances du chiffre d'affaires de 2020", analyse Cédric Rossi, de la maison de courtage Bryan Garnier, contacté par l'AFP.

Quasiment toutes les régions ont été touchées par un recul des ventes en 2019, l'Amérique du Nord, le principal marché, voyant même le chiffre d'affaires décliner de plus de 4% en données comparables. L'Europe parvient tout de même à tirer son épingle du jeu avec une croissance de plus de 2%.

Les briquets n'ont plus la cote

Par divisions, le département papeterie, qui représente environ 40% des ventes du groupe, est en repli, souffrant notamment d'une rentrée scolaire en Amérique du Nord "un peu décevante par rapport à ce que l'on avait prévu" sur les stylos classiques, a expliqué lors d'un point presse Sophie Palliez-Capian, directrice des relations institutionnelles, mercredi matin.

Cette dernière a tout fois fait état d'une bonne performance de nouveaux produits comme les stylos gels ou un feutre de tatouage éphémère.

Les ventes du département briquets ont également fini l'année en recul, sous le coup notamment d'une détérioration du marché américain des briquets de poche, dans un contexte de baisse de la consommation de tabac.

Le département rasoirs s'est en revanche montré en croissance, soutenu par de nouveaux produits - dont une marque unisexe rechargeable lancée en partenariat avec Amazon - et des produits à valeur ajoutée.

Bic continue de miser à terme sur les effets de son plan de transformation, axé sur le numérique, qui doit lui permettre d'économiser 45 millions d'euros par an à partir de 2022.

"L'exécution du plan est en marche", a précisé Mme Palliez-Capian, avec une "nouvelle organisation plus centrée sur le consommateur" et une concentration sur l'innovation.

"On voit que Bic est agressif, met en place un plan d'innovation, mais le marché est compliqué", souligne Cédric Rossi.

"Si l'on se projette à plus long terme, Bic met en place un plan de transformation 2022, mais cela ne change pas le fait qu'on ne sait pas où seront ces marchés dans quatre ou cinq ans", poursuit l'analyste.