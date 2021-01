Daniel Kurgan et Belgacom International Carrier Services (BICS), c'est fini. Proximus, actionnaire majoritaire de la société, a fait part de la nouvelle via un communiqué de presse publié ce mardi.

"En raison de divergences de vues sur la stratégie de l'entreprise, le conseil d'administration de BICS et Daniel Kurgan, CEO depuis 2007, sont parvenus à la conclusion mutuelle de mettre fin à leur collaboration. Proximus et les autres actionnaires, MTN et Swisscom, tiennent à remercier explicitement Daniel Kurgan pour sa passion et son dévouement en tant que CEO durant près de 14 ans, ayant conduit la transformation stratégique de l'entreprise pour devenir un leader dans le domaine de la communication internationale, et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses futurs projets", indiquait Proximus.

Un nouveau CEO aussi pour TeleSign

C'est désormais Matteo Gatta qui enfile le costume de CEO de BICS. Il faisait déjà partie de la grande famille Proximus depuis 2020. Il occupait actuellement le poste de directeur de la stratégie réseau, de l'innovation et des partenariats chez Proximus. De 2008 à 2011, il avait déjà occupé le poste de CEO, mais de la filiale Scarlet.

"Dans son rôle de CEO, Matteo Gatta accélérera la stratégie de croissance et de diversification de BICS en renforçant le leadership mondial de l'entreprise dans les domaines des communications numériques, des services dans le Cloud, de la mobilité et de l'IdO, tout en renforçant le leadership de BICS sur le marché des services Wholesale. Il rendra compte au conseil d'administration, présidé par Guillaume Boutin."

Dans le même temps, Proximus a également annoncé l'arrivée d'un nouveau CEO chez TeleSign, une entreprise américaine rachetée par BICS et spécialisée "dans les communications programmables et les services d'identité numérique pour les acteurs de l'Internet, les champions du numérique et les entreprises natives du cloud." La fonction sera occupée par Joseph Burton.