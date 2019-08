Il aura fallu un peu de temps pour que la marée des "fablabs" touche la Belgique. Mais, cette fois, elle a pris suffisamment d’ampleur pour commencer à irriguer l’ensemble du plat pays. Et si on en croit les experts, ce ne serait que le début d’une véritable révolution.

Le mot "fablab", encore méconnu chez nous, provient de la contraction de "fabrication" et "laboratory". Si le terme anglophone s’est imposé, ce n’est pas juste pour faire branché, mais parce que le concept est né, au début des années 2000, aux États-Unis au sein du célèbre Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Son fondateur est Neil Gershenfeld, professeur et directeur du laboratoire "Bits and Atoms" du MIT. L’idée consiste à sensibiliser une communauté locale (étudiants, entrepreneurs, artistes…) aux outils et machines liées au monde du logiciel et, plus globalement, des nouvelles technologies numériques afin de la rendre plus créative et plus productive.