Pour cette nouvelle série de l'été, nous vous emmenons dans l’univers, encore méconnu, des “fablabs”. Après le Laboratoire de fabrication à Mons et e-square à Marche-en-Famenne, nous allons chez Transforma BXL et son Cityfab2 à Evere, dans le nord de Bruxelles. Petite visite.

Une salle de jeu en pleine jungle. Voici la première impression qui est donnée au visiteur une fois la porte d’entrée de Transforma Bruxelles ouverte. Nous sommes pourtant en plein zoning urbain, celui du Da Vinci à Evere, à deux pas du siège de l’Otan. Le contraste entre l’extérieur, austère et gris, et l’intérieur, coloré et ultra-végétal, de ce bâtiment de 2 700 m² est saisissant.