Le milliardaire a investi dans un yacht "écologique" à un tarif délirant.

Le co-fondateur de Microsoft, dont la fortune est estimée à 107 milliards d'euros, a vu les choses en grand pour son nouvel achat, révèle le Sunday Telegraph. Le superyacht qu'il s'est offert mesure 112 m de long, l'équivalent d'un terrain de football, et dispose bien évidemment de tout le luxe nécessaire: salle de sport, piscine "infinity", centre de bien-être, salle de cinéma et même une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Prix d'achat : 500 millions de livres, soit environ 588 millions d'euros.

La particularité principale du bateau, c'est qu'il fonctionne à l'hydrogène liquide, une première, selon le Sunday Telegraph. Il été conçu par l'entreprise néerlandaise Sinot, qui l'avait déjà présenté lors du Monaco Yacht Show en 2019.

Concrètement, le superyacht dispose de deux réservoirs de 28 tonnes, qui offrent une autonomie de 6.000 kilomètres au yacht, soit la distance reliant Londres à New York. L'hydrogène y est stocké à une température de -253 degrés. "The Aqua" peut aussi atteindre la vitesse de 17 noeuds, soit 32 km/h, et accueillir 14 personnes pour 31 membres d'équipage. ll dispose néanmoins d'un réservoir à diesel, en cas de panne d'hydrogène.

Seul bémol pour Bill Gates: il va devoir encore un peu patienter avant de pouvoir profiter de son nouveau joujou. La livraison n'est pas prévue avant 2024.