LIBRE ECO WEEK-END | La campagne de la semaine

C’est le rendez-vous annuel de toutes les grandes marques bankable en quête de visibilité en télévision mais aussi sur le Net et les réseaux sociaux. De plus en plus, les spots publicitaires diffusés lors du Super Bowl font le tour de la Toile avant et après la finale du championnat de foot US.

Si l’on en croit l’institut Nielsen, dimanche dernier, plus de 100 millions d’Américains ont suivi la victoire des Chiefs de Kansas City sur toutes les plateformes de Fox. Une audience en légère...