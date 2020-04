Le constructeur aéronautique américain Boeing a découvert deux nouvelles erreurs de logiciel dans le Boeing 737 MAX. Ces fautes devront être résolues avant que l'avion puisse voler à nouveau. Selon le constructeur, celles-ci n'ont pas d'impact sur la reprise des vols des appareils prévue en mai de cette année.

Les 737 MAX sont cloués au sol depuis plus d'an an après deux crashes mortels qui se sont produits à quelques mois d'intervalle. Le premier accident à eu lieu le 29 octobre 2018 avec un avion de la compagnie indonésienne Lion Air. 189 personnes ont perdu la vie. Quatre mois et demi plus tard, un Boeing 737-MAX d'Ethiopian Airlines s'est écrasé avec 157 personnes à bord.

La société révise actuellement le logiciel de l'avion. Les nouveaux problèmes ont été trouvés dans le système d'exploitation.

Les deux erreurs n'ont jamais été identifiées pendant un vol, et les mises à jour logicielles empêcheront ces erreurs d'apparaître, a indiqué la compagnie. C'est l'agence de presse Reuters qui a révélé les erreurs.