Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé samedi qu'il renonçait finalement à racheter les activités civiles de son concurrent brésilien Embraer.

Un protocole d'accord, noué en juillet 2018, prévoyait que Boeing prenne le contrôle de cette activité pour 4,2 milliards de dollars, ce qui lui aurait permis de contrôler 80% du capital du nouveau groupe. Les 20% restants seraient restés sous le contrôle de la compagnie brésilienne.

Alors que la transaction devait être finalisée au 24 avril, Boeing "a exercé son droit d'y mettre fin dans la mesure où Embraer n'a pas satisfait les conditions nécessaires", a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

"Boeing a travaillé avec diligence pendant plus de deux ans pour finaliser sa transaction avec Embraer. Au cours des derniers mois, nous avons eu des négociations productives mais finalement infructueuses sur certaines conditions de l'accord qui n'ont pas été remplies", a justifié Marc Allen, responsable du partenariat avec Embraer chez Boeing, sans apporter de détails sur les critères manquants.

"Nous voulions tous les résoudre avant la date limite, mais cela ne s'est pas produit", a-t-il poursuivi.

Les deux groupes auraient pu décider de prolonger les négociations mais y ont finalement renoncé.

Boeing traverse actuellement une passe difficile, entre les déboires du 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, et la crise sanitaire mondiale qui a frappé de plein fouet le secteur aérien.

Le projet de fusion avait été annoncé quelques jours après l'entrée en vigueur du partenariat entre Airbus et le canadien Bombardier, qui a permis à l'Européen de prendre le contrôle du programme de l'avion moyen-courrier Cseries.

L'opération devait permettre à Boeing de concurrencer son rival européen dans le segment des avions régionaux. Elle devait parallèlement permettre à Embraer de bénéficier de la force de frappe commerciale de Boeing.

Le projet de fusion avait reçu le feu vert de l'ensemble des autorités impliquées, sauf celui de la Commission européenne.

Les deux entreprises prévoient en revanche, selon Boeing, de "maintenir leur accord existant, signé en 2012 et prolongé en 2016, de commercialiser et soutenir ensemble le programme de l'avion de transport militaire C-390".