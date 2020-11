"Nous avons une décision de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) sur le cas Boeing, qui nous autorise à imposer des taxes et c'est ce que nous faisons", a déclaré Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l'Economie, lors d'une conférence de presse lundi matin, tout en précisant que Bruxelles restait "ouvert à une solution négociée".

Le détail des produits américains visés et le montant des sanctions devait être annoncé en début d'après-midi, ont précisé des sources européennes à l'AFP. L'OMC avait autorisé mi-octobre l'UE à taxer des produits américains pour un montant maximal de 4 milliards de dollars.

Ces taxes viendraient en miroir de l'autorisation accordée l'an passée aux Etats-Unis d'imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens importés chaque année, la sanction la plus lourde jamais autorisée par l'OMC.

L'avionneur européen et son concurrent américain, et à travers eux l'UE et les Etats-Unis, s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC, juge de paix du commerce mondial, sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d'autre.

Les ministres du Commerce de l'Union européenne sont réunis ce lundi à Bruxelles pour discuter notamment de la relation commerciale avec les Etats-Unis, mais aussi des relations avec la Chine et de l'évolution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En coulisse, des Etats membres avaient exprimé leurs doutes sur le timing des sanctions européennes, notamment l'Allemagne, grande puissance exportatrice, qui redoute des taxes américaines sur ses automobiles.

Le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, a déclaré lundi à la radio Deutschlandfunk qu'il voyait dans le changement de président aux Etats-Unis "l'opportunité qu'on n'en arrive pas à de nouveaux durcissements sur les droits de douane". Sous Donald Trump, les Etats-Unis ont mené une politique de confrontation avec l'Europe, avec souvent Berlin dans le viseur.

Fermeté et dialogue

"Il y a de grandes attentes après la victoire électorale de Joe Biden et l'espoir que les Etats-Unis vont revenir à une approche multilatérale, y compris dans le commerce", a affirmé M. Altmaier à son arrivée à Bruxelles.

Du côté français, on plaidait pour une attitude de fermeté, condition nécessaire pour promouvoir un dialogue avec Washington sur un pied d'égalité.

"Comme l'UE l'a dit à de nombreuses occasions, nous sommes prêts à suspendre ou retirer nos taxes à tout moment, si les Etats-Unis suspendent ou retirent leurs taxes", a d'ailleurs expliqué M. Dombrovskis.

"Mais, jusqu'à présent, les Etats-Unis n'ont pas accepté de retirer leurs taxes", a-t-il ajouté. D'où le choix européen d'aller au bras de fer.

Ainsi, pourraient être visés par les taxes européennes les avions de ligne produits aux Etats-Unis, les tracteurs, mais aussi la patate douce, les arachides, le jus d'orange congelé, le tabac, le ketchup ou encore le saumon du Pacifique, selon une liste obtenue par l'AFP.

Le dialogue devrait toutefois se poursuivre. En octobre, le représentant américain au commerce (USTR) Robert Lighthizer avait affirmé vouloir "intensifier" les négociations avec Bruxelles.

Le secteur aéronautique, déjà sinistré par la pandémie de Covid-19, a tout intérêt à éviter un engrenage des sanctions qui ne feraient que des perdants.

La perspective du prochain retour en vol du Boeing 737 MAX pourrait constituer une incitation supplémentaire à négocier côté américain, afin de ne pas renchérir le prix de l'appareil. Cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents ayant fait 346 morts, il a été commandé à plusieurs centaines d'exemplaires par des compagnies européennes.