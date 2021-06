En septembre, 300 nouveaux candidats pourront commencer un programme de formation. Outre la possibilité d'obtenir un emploi permanent, les candidats ont également la possibilité d'obtenir un permis de conduire et un certificat d'enseignement secondaire. L'employé des postes et colis est le profil le plus recherché chez bpost. Elle comprend les tâches traditionnelles d'un facteur, comme la distribution du courrier, mais aussi le tri et la distribution des colis. En septembre de l'année dernière, Bpost a lancé le projet pilote "bpost boost !" avec 137 participants. Cette année, une centaine de stagiaires supplémentaires ont déjà été formés. L'entreprise postale souhaite maintenant recruter environ 300 nouveaux candidats qui pourront commencer en septembre.

Selon le VDAB, les tensions sur le marché du travail sont de retour. En mai, 168 800 demandeurs d'emploi au chômage étaient inscrits au VDAB, soit le nombre le plus bas depuis treize ans. Cette évolution est compensée par le nombre élevé de postes vacants. En mai, le VDAB a reçu 28 509 offres d'emploi. Par rapport au mois de mai de l'année dernière, cela représente une augmentation de près de 76 %, soit 12 306 postes vacants. Bpost est l'un des plus grands employeurs de Belgique et recrute chaque année 3 à 4 000 personnes.

La ministre flamande de l'emploi, Hilde Crevits, affirme que la coopération entre bpost et le VDAB aide non seulement les personnes vulnérables sur le marché du travail à trouver un emploi, mais leur donne également la possibilité d'obtenir un diplôme d'enseignement secondaire et un permis de conduire. "Deux choses très importantes qui peuvent augmenter considérablement leurs possibilités de carrière à l'avenir. C'est plus qu'un cours de formation, c'est un investissement dans l'avenir", déclare M. Crevits.

La ministre des Entreprises publiques et des Services postaux, Petra De Sutter, déclare que bpost est une entreprise publique "dont la mission sociale est importante". "Je me réjouis qu'elle s'attelle à cette tâche et veuille être pionnière dans la reconversion des demandeurs d'emploi, afin de donner une chance aux personnes vulnérables sur le marché du travail. Les nouveaux travailleurs pourront à leur tour contribuer à la construction de la bpost du futur, qui se concentrera encore davantage sur le marché des colis, compte tenu de l'essor considérable des achats en ligne, et ce de manière durable".

Les demandeurs d'emploi intéressés peuvent s'inscrire sur le site web de bpost jusqu'au 17 août.