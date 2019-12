Les jours qui viennent s’annoncent tendus pour l’assureur Integrale, filiale de Nethys. Le 20 décembre, le conseil d’administration devra se prononcer sur le caractère "fit and proper" des trois administrateurs proposés par le groupe liégeois Nethys. Il s’agit de Jean-Pierre Hansen, Bernard Thiry et Julien Compère, a-t-on appris. Les deux premiers sont deux des managers de crise et le troisième est l’ancien chef de cabinet de Jean-Claude Marcourt (PS), devenu patron du CHU de Liège. Dans un deuxième temps s’ajouteront Renaud Witmeur (ex-Sogepa) et Laurent Levaux (Aviapartner).