L’opération Yellowhammer" est publiée ! Ce document gouvernemental recense les "hypothèses de planification des pires scénarios envisageables", c’est-à-dire les catastrophes auxquelles peut s’attendre le Royaume-Uni au lendemain d’un Brexit sans accord avec les Vingt-sept (No Deal). Son existence avait été révélée à la mi-août par le quotidien The Times. Il a pourtant fallu l’adoption in extremis d’une motion parlementaire introduite en début de semaine par le député conservateur anti-Brexit Dominic Grieve pour que le gouvernement de Boris Johnson soit obligé de le rendre public.

