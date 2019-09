Get Ready For Brexit" (Préparez-vous au Brexit) ! Les panneaux publicitaires ornent les rues du pays et les pages des quotidiens depuis le début septembre, date du lancement de la plus grande campagne publicitaire gouvernementale sur le Brexit. Son coût annoncé : 155 millions d’euros. Pourquoi cette énorme opération de communication ? Parce que le pays n’est pas préparé à un Brexit sans accord avec les Vingt-sept. Ses habitants comme ses entreprises.

"Je suis très inquiète pour le court terme en cas de no deal", nous a avoué cette semaine Catherine McGuiness, la responsable de la stratégie politique de la City of London, la municipalité du cœur de Londres qui accueille une importante part de la finance britannique. De nombreux accords d’équivalence actuels prendraient fin du jour au lendemain, notamment sur le flux de données transfrontalier, ce qui pénalisera fortement les firmes britanniques.

