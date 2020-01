Le coronavirus va-t-il durablement plomber l’horizon des compagnies aériennes ?

On le sait, depuis quelques jours, les premiers signes d’un impact négatif du coronavirus sur l’économie chinoise et mondiale se font jour. Les secteurs du tourisme, du luxe et de l’automobile – la Chine est un très gros assembleur – semblent les plus directement touchés.

Mais le secteur aérien est évidemment aussi en première ligne. Et ce mercredi, la compagnie britannique British Airways et son homologue allemande Lufthansa ont pris une décision peu banale : elles ont décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous leurs vols vers la Chine continentale. La mesure est spectaculaire.

Le transporteur britannique, qui dit vouloir donner la priorité à la sécurité de ses passagers, assure en temps normal des vols quotidiens depuis l’aéroport londonien de Heathrow vers Pékin et Shanghai. La compagnie indonésienne Lion Air, qui exploite la plus grande flotte d’Asie du Sud-Est, a annoncé faire de même, à partir du 1er février.

Du côté de la Lufthansa, qui assure 73 liaisons hebdomadaires vers la Chine, on précise que la suspension des vols court jusqu'au 9 février.

“Nous attendons les directives du SPF Santé”

British Airways et Lion Air vont-elles être suivies par d’autres grands acteurs du secteur aérien mondial, isolant la Chine du reste de la planète ? Nous n’en sommes évidemment pas encore là. Car à ce stade, d'autres grands joueurs poursuivent leurs vols vers la Chine. Air France a ainsi indiqué mercredi matin que son programme de vol sur la Chine n’avait pas été modifié mais offre néanmoins la possibilité aux passagers qui le souhaiteraient de se voir rembourser leurs billets.

Ces derniers jours, la compagnie aérienne Cathay Pacific Airways, dont le principal hub est installé dans l’aéroport international de Hong Kong, avait annoncé qu’elle allait “progressivement réduire”, au moins de moitié, ses vols vers la Chine continentale à partir du 30 janvier et jusqu’à fin mars. De même, la compagnie aérienne américaine United Airlines va réduire sa desserte de la Chine.

Quid des compagnies désservant la Chine depuis Bruxelles ? “Nous n’avons pas pris de mesures spécifiques à ce stade. Nous attendons les directives du SPF Santé Publique. En cas de nécessité, nous mettrons rapidement en place des procédures”, explique-t-on chez Brussels Airport. Hainan Airlines, qui dessert chaque jour Shenzhen et Pékin au départ de Bruxelles, et Cathay Pacific qui vole vers Hong Kong – toutes des villes situées à un millier de kilomètres de la région de Wuhan – opèrent, à ce stade, normalement.