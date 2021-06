"En vendant sa filiale belge, RTL Group a peut-être fait une bêtise" Entreprises & Start-up Van Campenhout Patrick

© BELGA - D.R. Pour Bruno Liesse, consultant spécialisé en médias, "l’opération débouche sur un joli mariage à trois, à la belge, plutôt équilibré".

Bruno Liesse estime que l’opération, qui est le fruit d’une opportunité pour les acheteurs DPG et Rossel plus que d’une volonté stratégique, "est plutôt une bonne affaire, même chère payée, qui résulte de la volonté du groupe RTL de se recentrer sur ses gros marchés. Pour le reste, la vente a été précédée d’un assainissement des comptes et de deux vagues de départs. Je n’imagine pas un troisième plan dans un futur proche. En termes de marché publicitaire, il y a là un beau volume, non négligeable. RTL Group a peut-être fait une bêtise".