Brussels Airlines ajoute 150 nouveaux vols pour cet été, Lufthansa sort un Jumbo Jet Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© Belga Image Le Jumbo Jet de Lufthansa.

Entre les îles Baléares et les Allemands, c’est une longue histoire d’amour. On dit d’ailleurs souvent que Majorque est le "17e land allemand", tant la présence de touristes d’origine germanique y est importante. Privés de leur soleil habituel pendant de nombreux mois à cause du Covid-19, les voyageurs allemands entendent bien se rattraper. Les îles espagnoles - qui sont placées depuis longtemps en zone orange sur la carte européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) - font ainsi face à une demande "exceptionnelle" venue d’Allemagne ces dernières semaines.