"Rackham", le tout premier Belgian Icon lancé en 2015, est prolongé. © Brussels Airlines

Un accord a été trouvé entre Moulinsart et Brussels Airlines pour prolonger le partenariat concernant Rackham, le tout premier Belgian Icon. L'Airbus A320 00-SNC avait été orné en 2015 d'un requin noir de 37 mètres de long. Il va être rafraîchi et maintenu pendant au moins les cinq prochaines années. "Le studio Moulinsart, qui a adapté les dessins originaux aux courbes inhabituelles d'un Airbus A320, assurera le suivi de la remise en peinture du fuselage de Rackham en collaboration avec le département de maintenance de Brussels Airlines. La restauration de la peinture extérieure et les adaptations de l'intérieur de l’avion seront terminées au mois de juin", informe la compagnie dans un communiqué.

Nouveau look pour Magritte

Aux côtés de Rackham, cinq autres appareils avaient été décorés en référence à d'autres éléments de la culture belge : Magritte (2016), Trident (2016, dédié aux Diables Rouges), Amara (2017, festival de musique Tomorrowland), Aerosmurf (2018, Schtroumpfs) et enfin Bruegel (2019).

"Magritte" va avoir droit à un tout nouveau design. © Brussels Airlines

Et cette année, Magritte va changer de visage. "Il portera dorénavant le logo et les couleurs de Star Alliance, la première alliance mondiale de compagnies aériennes dont Brussels Airlines est membre depuis décembre 2009. Après 6 403 vols et 8 371 324 kilomètres parcourus, Brussels Airlines fait ses adieux à Magritte. Au cours des cinq dernières années, 866 331 passagers ont eu la chance de voler dans ce magnifique avion recouvert des célèbres nuages et oiseaux tirés de trois tableaux de René Magritte", détaille encore Brussels Airlines.

Brussels Airlines veut continuer à jouer son rôle d'ambassadeur de la Belgique. © Brussels Airlines

Quant à Trident, il gardera la thématique footballistique mais inclura également les Red Flames. "Les éventuels changements ou remplacements [pour les] trois dernières icônes ne sont pas encore connus, mais la compagnie aérienne confirme qu'elle continuera sa série de 'Belgian Icons' à l'avenir."