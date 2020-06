Le ministre des Finances Alexander De Croo espère que les négociations sur le soutien à Brussels Airlines iront après jeudi vers une "phase décisionnelle".

Mais pour y arriver, il faut que les actionnaires de Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, approuvent le plan de sauvetage, ce qui n'est pas encore certain. M. De Croo est satisfait que les syndicats et la direction de Brussels Airlines ont conclu un protocole d'accord sur la restructuration. "Les travailleurs ont fourni d'importants efforts et leur engagement ne doit pas être sous-estimé", dit-il.

"Il est particulièrement important qu'un business plan réaliste et tourné vers l'avenir soit exécuté correctement. C'est le seul moyen pour Brussels Airlines de croître de manière rentable dans les années à venir et pour les employés d'avoir des perspectives d'emploi suffisantes à plus long terme", ajoute-t-il.

Le ministre attend les résultats de l'assemblée générale des actionnaires de Lufthansa jeudi. M. De Croo espère qu'après l'approbation, qui est loin d'être certaine, "les négociations sur l'aide fédérale à Brussels Airlines entreront également dans une phase décisive".