La rencontre entre le gouvernement fédéral et le patron de Lufthansa organisée vendredi a donné lieu à un "début de rapprochement" entre les points de vue, selon un communiqué de presse conjoint. Les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Le CEO du groupe allemand Carsten Spohr et Thorsten Dirks, coprésident de Brussels Airlines, sont arrivés en fin de matinée au siège du gouvernement fédéral pour évoquer la situation de la compagnie belge avec la Première ministre Sophie Wilmès, accompagnée des ministres De Croo et Muylle.

Le gouvernement fédéral a conditionné une intervention de l'État belge - qui s'élèverait à au moins 290 millions d'euros - à des garanties qui doivent être données en vue d'une "croissance rentable, responsable du point de vue écologique et offrant des perspectives d'emploi".

Les parties ne cachent pas que "ces dernières semaines, les contacts ont été très difficiles". "Même si des progrès ont été enregistrés au niveau du business plan", assure-t-on. "Tant Lufthansa Group que l'État belge reconnaissent l'importance de Brussels Airlines en tant que hub économique offrant une connectivité étendue, et l'importance d'un plan de croissance ambitieux qui se concentre sur le continent africain et nord-américain."

Un compromis ne sera possible que si un accord intervient entre les partenaires sociaux et la direction de Brussels Airlines, ainsi qu'entre Lufthansa Group et l'État allemand, soulignent encore le gouvernement fédéral et l'entreprise dans leur déclaration.