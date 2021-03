Les deux entreprises ont en outre pour objectif d'augmenter le nombre de vols et de destinations dans les années à venir. Dans le cadre du partenariat, un vol direct sera assuré entre Evenes, dans le nord de la Norvège (les îles Lofoten), et Brussels Airport à partir du 4 juillet. Une première pour cette destination. A condition toutefois que les restrictions de voyage mises en place dans ce pays soient levées.

Pendant l'hiver, Kittilä (Finlande), Kiruna (Suède) et Bergen (Norvège du Sud) seront également ajoutées au réseau. Ces trois villes étaient déjà desservies par Brussels Airlines pour le compte de Nordic.

71 vols par an

Le partenariat, qui a commencé en 2016-2017 avec cinq vols au départ de Bruxelles vers Kittila (Finlande) et Tromsø (Norvège), est désormais passé à une offre de 71 vols par an, se félicite Maarten Raes, fondateur et CEO de Nordic.

Le spécialiste de la Scandinavie et la compagnie aérienne ont pour objectif d'augmenter considérablement le nombre de vols et de destinations dans les années à venir. Les vols et les voyages organisés peuvent être réservés exclusivement auprès de Nordic, précise Brussels Airlines.