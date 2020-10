Brussels Airlines va étendre son offre de et vers le continent africain durant la prochaine saison d'hiver, du 25 octobre au 27 mars, annonce mercredi la compagnie aérienne. Elle exploitera pour cela 42 lignes moyen-courrier et 16 long-courrier, avec jusqu'à 40% de vols supplémentaires durant la période de pointe, de début décembre à début janvier, par rapport à ces mois de septembre et octobre. Au début de la saison d'hiver, toutes les destinations de l'offre intercontinentale de Brussels Airlines seront situées sur le continent africain. New York JFK ne suivra qu'en février prochain.

La compagnie augmentera progressivement son offre, de 12%, à partir du 25 octobre. Dès cet hiver, Brussels Airlines desservira Abidjan sur une base quotidienne. Pendant les vacances d'hiver, des fréquences supplémentaires seront ensuite ajoutées vers Banjul, Bujumbura, Dakar, Douala, Entebbe, Freetown, Kigali, Kinshasa, Monrovia et Yaoundé. Luanda se joindra, enfin, à toutes ces villes en février.

Brussels Airlines reliera par ailleurs Bruxelles au tout nouvel aéroport de Berlin-Brandebourg à partir du 8 novembre prochain et proposera des vols supplémentaires vers des destinations de vacances telles que Alicante, Gran Canaria, Faro, Malaga, Lisbonne et Tenerife pendant les périodes de vacances d'automne, d'hiver et de printemps.

La grande majorité des demandes de remboursement en attente et faisant suite à la crise du coronavirus devraient être résolues d'ici la fin octobre, assure encore l'entreprise, qui dit avoir exécuté plus de 50% des remboursements retardés. Elle rappelle enfin avoir mis en place des conditions de réservation flexibles pour ses passagers.