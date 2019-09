La compagnie aérienne Brussels Airlines reliera dès la fin du mois de mars Bruxelles et Montréal, au Canada, à raison de cinq vols par semaine, annonce-t-elle mercredi. Elle n'exploitera par contre plus de vols vers Toronto.

Dès le 20 février, elle augmentera aussi son offre vers Washington, qui deviendra une destination opérée toute l'année et non plus seulement en saison d'été comme actuellement. "Montréal est une véritable valeur ajoutée pour le réseau de Brussels Airlines. Il s'agit d'un marché important au départ de la Belgique, avec plus de 75.000 voyageurs potentiels par an", affirme Frederic Dechamps, senior director sales Belgium chez Brussels Airlines.

Les vols partiront le matin depuis Brussels Airport et en soirée depuis Montréal "ce qui permet d'excellentes correspondances avec de nombreuses destinations européennes ainsi que les 17 destinations africaines de Brussels Airlines", selon la compagnie.

La liaison sera exploitée avec des Airbus A330-300 et les vols auront lieu tous les jours de la semaine à l'exception des mardis et mercredis.

Concernant Toronto, le dernier vol décollera le 7 janvier 2020. Les passagers ayant déjà réservé des places au-delà de cette date se verront proposer des solutions de voyage alternatives, affirme Brussels Airlines.