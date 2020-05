Dans un document interne, dont La Libre a eu copie, Brussels Airlines s’engage à réduire de 10% ses émissions de CO2 par siége d’ici 2026 sur ses vols moyen-courrier et de près de 5% sur les vols long courrier d’ici la fin de l’année (en fonction des chiffres d'avril 2019).

Cette diminution passera par le renouvellement de la flotte de la compagnie belge, les plus vieux Airbus A330 (long-courrier) et toute la flotte des Airbus A319 (moyen-courrier) de la compagnie étant remplacés par des avions plus modernes. Brussels Airlines va aussi supprimer deux de ses destinations africaines, à savoir Conakry en Guinée et Ouagadougou au Burkina Faso. La compagnie envisage enfin l’acquisition de très modernes Airbus A321XLR et de nouvelles liaisons "longue distance", comme Newark, Boston, Miami (Etats-Unis), Nairobi (Kenya) et Kilimanjaro (Tanzanie).