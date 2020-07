Brussels Airport a accueilli, mercredi, au premier jour des vacances d'été, 11.140 passagers, franchissant ainsi le cap des 10.000 passagers à l'aéroport pour la première fois depuis trois mois, indique jeudi la porte-parole de l'aéroport.

Ce chiffre devrait croître au fil des jours et des semaines. "Ainsi, vendredi, nous devrions dépasser les 15.000 passagers et dans la seconde moitié du mois de juillet, dépasser les 20.000 passagers. Tout cela va de pair avec une augmentation du nombre de destinations, de 100 début juillet à 140 début août, et une augmentation du nombre de vols par jour, d'environ 140 actuellement à 250 début août", précise la porte-parole.

Ces chiffres devraient encore évoluer en fonction de l'ouverture des frontières hors de la zone Schengen notamment.