Selon Rudolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de l'Association des hôtels de Bruxelles, cela ne peut que profiter à Bruxelles en tant que destination touristique. L'hôtel Steigenberger Wiltcher a reçu le label vendredi, en reconnaissance des "ajustements significatifs effectués pour répondre aux critères de confort, de prestige et d'accueil". L'hôtel dispose de 167 chambres, tandis que l'hôtel Amigo en compte 173.

La catégorie "cinq étoiles supérieures" a été créée en 2019 par la région de Bruxelles pour les hôtels de luxe.

Le classement des hôtels avait été interrompu pendant plusieurs années en raison de la dernière réforme de l'État qui a transféré la compétence du tourisme à la région de Bruxelles. Il y a un peu plus de deux ans, le Parlement de Bruxelles a donné son feu vert à un projet de règlement permettant au gouvernement bruxellois de fixer les paramètres d'une telle classification.

La classification non obligatoire sert d'instrument aux hôtels pour se positionner sur le marché. Le gouvernement a fixé les paramètres sur la base des critères "Hotelstars 2015" de l'Union Hotelstars, une organisation qui chapeaute les associations d'hôtels, de restaurants et de cafés en Europe. Cette classification s'applique également en Wallonie et en Flandre.