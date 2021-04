Les futurs entrepreneurs seront guidés par des spécialistes du géant de l'internet Google et par un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs. Il s'agit d'une initiative de l'agence publique de formation bruxelloise francophone Bruxelles Formation, du campus numérique BeCentral, du groupe d'investisseurs BeAngels et de Google. Selon eux, ils lancent l'académie "We are founders" en réponse à la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus.

Le programme d'apprentissage intensif de 9 mois devrait permettre de passer d'un concept commercial à une entreprise réelle. Il est ouvert à "toute personne intéressée par l'entrepreneuriat" et aucun diplôme ou capital de départ n'est requis. La procédure d'enregistrement commence immédiatement pour une formation dès septembre.

Les demandeurs d'emploi qui participent au programme conservent leurs allocations et reçoivent une prime de formation. Le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt (Défi) voit dans ce projet une solution pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent devenir leur propre patron.