La direction de l'entreprise BT Global Services Belgium, située à Diegem (Brabant flamand), a fait part de son intention de licencier une partie de ses effectifs. Une annonce effectuée lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire tenu ce jeudi. 50 à 60 des 218 employées pourraient se retrouver sur le carreau. Les syndicats espèrent pouvoir revoir ce nombre à la baisse lors de négociations dans le cadre d'une procédure Renault.

BT est une entreprise active dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. Son département belge est actif dans le Benelux.

"La direction a avancé l'évolution du marché et la crise du coronavirus", précise Dalila Maïzi, du syndicat ACLVB/CGSLB. Elle ajoute que la direction souhaite régler la situation rapidement et espère conclure les négociations dans le cadre de la procédure Renault d'ici l'été. Les syndicats sont pour leur part en attente de plus d'informations et espèrent souvent un maximum d'emplois.

Le personnel de BT Global Services, actuellement en télétravail, a été informé de la restructuration ce jeudi.