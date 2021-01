C’est la grenade de la semaine. Elle est dégoupillée par Marc Raisière dans Trends-Tendances. Le patron de Belfius y évoque la possible vague de faillites dans le secteur Horeca en 2021. Et ses propos ont enflammé la Toile sur fond de colère et d’appels au boycott. "Nous ne nous sentons plus à notre place en tant que clients de cette banque" a réagi le Collectif Wallonie Horeca. "Nous demandons aux autres banques belges de nous faire une proposition adaptée à l’Horeca pour que nous changions de banque."