"C’est l’occasion de faire le ménage" : comment certaines compagnies aériennes profitent de la crise pour mener des restructurations Entreprises & Start-up05:28 Raphaël Meulders

© BELGAIMAGE Un manager de la compagnie low cost Wizz Air a expliqué que cette crise est “l’occasion de faire le ménage dans la compagnie".

Avec l’arrivée du Covid-19, les compagnies aériennes sont entrées en très fortes turbulences. Le secteur vit ainsi la plus forte crise de son histoire. Licenciements massifs ou baisse drastique de salaire, les employés sont les premiers à trinquer. Et certains patrons se montrent particulièrement "créatifs" et "cyniques" pour réduire leurs coûts, comme le dénonce l’association européenne des pilotes (ECA). Cette dernière a publié un "Panthéon de la honte" ( hall of shame ) des méthodes les plus douteuses utilisées par les transporteurs aériens ces derniers mois.