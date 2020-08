Dans le contexte tendu et incertain que nous traversons, je vous demande de mettre en place toutes les initiatives afin que le cash remonte sur Camint (Camaïeu International, NdlR) et ne reste pas sur nos filiales. Même en prévision de décaissement ultérieur. Merci de confirmer par retour et de communiquer sur les procédures qui vont être mises en place pour assurer ce flux.” A ce mail envoyé le 12 mars au département finance et aux directeurs financiers de la chaîne de prêt-à-porter française Camaïeu par son PDG et actionnaire principal Joannes Soënen, voici la réponse qu’il a reçue d’Alain Gourjon, le directeur financier du groupe, quelques minutes plus tard : “Oui, les instructions ont été données. J’en ai également parlé verbalement avec le trésorier ce matin”.



Que signifie cet échange de courriels sur lequel le permanent syndical CNE Jalil Bourhidane a mis la main et que La Libre a pu consulter ? Eh bien, très clairement, que le groupe Camaïeu, en cessation de payement en France depuis la fin avril et qui a obtenu du tribunal du commerce de Lille une protection contre ses créanciers, a organisé la faillite de ses filiales belge, luxembourgeoise et suisse en siphonnant leurs comptes bancaires. “La maison-mère Camaïeu International a mis volontairement toutes ses filiales dans une situation telle qu’elles ne peuvent plus faire face à leurs obligations”, lance Jalil Bourhidane. (...)