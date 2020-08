Dix semaines, c’est le temps octroyé par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles au mandataire de justice qu’il a désigné pour trouver un repreneur pour les 25 magasins Camaïeu en Belgique et espérer sauver les 120 emplois. La filiale belge du groupe de prêt-à-porter français a été emportée par la faillite de sa maison-mère. La direction belge avait demandé et a obtenu vendredi une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) qui lui évite de devoir cesser immédiatement ses activités. Elle court jusqu’au 21 octobre.

Le moment est critique pour Camaïeu Belgique puisque Camaïeu France a trouvé un repreneur. Le 17 août, le tribunal de commerce de Lille avait choisi l’homme d’affaires français Michel Ohayon, à la tête de la Financière immobilière bordelaise (FIB), pour reprendre 511 des 634 magasins français de l’enseigne qui était tombée en cessation de payement. Mais le projet de reprise de la FIB ne comprenait pas les magasins belges. Des contacts, tant syndicaux que par le mandataire de justice qui s’occupe du dossier belge, ont été et vont être pris avec Michel Ohayon pour tenter de le convaincre d’inclure certains ou l’ensemble des magasins belges dans son rachat partiel de Camaïeu.

La partie est loin d’être gagnée puisque le commerce de détail va mal et sa situation est aggravée par la crise du coronavirus. Et puis, Camaïeu Belgique fait du chiffre d’affaires mais a une dette de plus de 10 millions d’euros. Selon la direction, qui en avait parlé en conseil d’entreprise, cette dette daterait d’une dizaine d’années, lors du rachat de certains magasins Etam par Camaïeu.

À l’annonce de l’acceptation de la PRJ, le permanent syndical CNE en charge du dossier Camaïeu faisait part d’un “double sentiment”. “On est soulagés de pouvoir travailler à la recherche d’un repreneur pour les magasins avec un mandataire de justice. Mais, en même temps, on se dit :‘que de temps perdu’. En effet, si la maison-mère avait donné les comptes 2019-2020 à la direction belge il y a quelques semaines, la demande de PRJ aurait pu être faite plus tôt. On aurait gagné du temps dans la recherche d’un repreneur”, déclare Jalil Bourhidane.

Les salaires d’août du personnel seront en tout cas versés, précise le syndicaliste. Il ajoute encore qu’il aura “beaucoup de questions à poser au mandataire de justice au sujet des transferts de fonds de Camaïeu Belgique vers la maison-mère en mars”. La CNE avait en effet révélé un échange de mails entre l’ancien propriétaire du groupe Camaïeu et son département financier, demandant à vider les comptes bancaires de filiales pour faire remonter l’argent vers le compte de la maison-mère.