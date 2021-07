La start-up Captain Tennis veut devenir le plus grand club de tennis décentralisé de Belgique Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© D.R. Clémentine Claeys, co-fondatrice de Captain Tennis.

Les propriétaires s’assurent, grâce à Captain Tennis, un revenu utile pour l’entretien et les éventuelles rénovations de leur terrain. Le prix de la réservation oscille entre 13 et 20 euros l’heure (ce qui est inférieur à ce qui est demandé dans les clubs). “Ce prix varie en fonction de l’entretien, de la localisation et de l’accessibilité du terrain. Au fur et à mesure de nos entretiens avec les propriétaires, on s’est toutefois vite rendu compte que la motivation première était de donner une seconde vie à des terrains très peu utilisés”, explique le cofondateur Julien Decuyper.