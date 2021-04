Entre Cargill et Mouscron, c’est une histoire qui tourne. Une histoire chocolatée – cela ne s’invente pas en Belgique ! – qui a commencé il y a bientôt 20 ans et qui connaîtra dans les douze mois à venir de nouveaux développements. Le groupe américain – l’une des plus grandes entreprises familiales au monde active dans l’agriculture, la nutrition animale, les ingrédients alimentaires, les métaux ou le transport et qui emploie 1 200 personnes en Belgique – avance en effet à grands pas dans la concrétisation de sa “House of Chocolate”, fruit d’un investissement d’une vingtaine de millions de dollars.