Interview Le patron de Lufthansa : "Je n'ai pas peur d'une grève chez Brussels Airlines" Raphaël Meulders

M. Spohr, patron du groupe Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, estime que "la compagnie belge n'est pas dirigée depuis Francfort ou Berlin, mais depuis Bruxelles". Brussels Airlines doit faire 160 millions d'euros d'économie d'ici 2022. Sera-ce possible sans licenciements collectifs et mouvement de grève ? "Je n’ai pas peur d’une grève chez Brussels Airlines. Je pense que le personnel comprend qu’une compagnie doit être compétitive et dégager une certaine marge pour pouvoir acheter de nouveaux avions (...)" Certaines rumeurs évoquent une possible vente de la compagnie belge par le groupe allemand. Au moment, où nous posons la question à M. Spohr, le directeur allemand de la communication nous arrête...