Le patron du groupe Lufthansa s’est engagé dans un vrai bras de fer avec l’État belge.

Il arrive ce vendredi à Bruxelles. En coup de vent. "M. Spohr ne restera pas longtemps en Belgique et ne pourra pas répondre à la presse", nous explique-t-on. Le patron du groupe Lufthansa est pressé : que ce soit en Autriche, en Allemagne ou en Belgique, il négocie des aides publiques permettant à ses compagnies de survivre. Dans notre pays, cela se passe mal. Brussels Airlines, filiale belge de Lufthansa, est quasiment en faillite. Sa survie dépend d’un deal entre le gouvernement Wilmès et le groupe allemand portant sur un montant proche des 300 millions d’euros. Le poker menteur dure depuis plusieurs semaines et certains découvrent, avec des grands yeux, le style Spohr. "C’est quelqu’un d’arrogant", souffle-t-on côté belge. Il est très dur en négociations et peu souvent disponible".