Ce parc éolien français qui fâche La Panne, Coxyde et Nieuport Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock Les 46 éoliennes qui seront plantées auront une taille encore unique au monde, entre 260 et 300 mètres de haut.

Pour parvenir à respecter ses engagements en matière d’énergie renouvelable (40 % de la production d’électricité d’ici 2030), la France a décidé de se doter – entre autres – de sept parcs éoliens offshore de minimum 500 MW à installer au large de la Bretagne et de la Normandie. L’un d’eux sera localisé en face de Dunkerque, à 11,5 km des côtes, sur une superficie de 73 km². Autrement dit… quasiment sur la frontière entre les eaux territoriales françaises et belges, et visible de La Panne, Coxyde et Nieuport !