La secrétaire classique n'existe plus. Son éventail de tâches est de plus en plus exigeant et elle se voit confier beaucoup de responsabilités supplémentaires. « Nous sommes heureux de mettre en avant le métier d'assistant·e », explique Linda Cappelle, directrice générale de Bright Plus. « Nous voulons répondre aux besoins changeants du marché du travail et le façonner. »

Bright Plus, anciennement Secretary Plus, a vu le jour il y a 28 ans en tant que société de recrutement de profils de secrétariat. « La secrétaire traditionnelle qui se contente de tenir l'agenda du manager et de taper des lettres n'existe plus », explique Linda. « La secrétaire est devenue un un acteur essentiel qui rend les entreprises plus efficaces et plus énergiques. Mais l'évolution va au-delà du simple titre de fonction. Les entreprises recherchent des profils spécialisés, des personnes ayant une expérience dans des domaines spécifiques tels que le marketing, les RH, les ventes, ... Nous constatons une évolution de l'assistant·e à l'expert·e. En tant qu'organisation, nous avons évolué avec le marché du travail et les nouvelles exigences de nos clients. Seules 16 % des offres d'emploi de Bright Plus concernent des postes d'assistant·e pur·e. Aujourd'hui, l'assistant·e personnel·le ou de direction a laissé place à la fonction d'assistant·e commercial·e, de collaborateur·trice du service clientèle, d'assistant·e RH ou de consultant·e de projet. »

Un changement des rôles et responsabilités

De solides compétences linguistiques constituent le fil conducteur de toutes ces fonctions. « C'est notre créneau : les employés multilingues », explique Linda. « Dans le contexte actuel de mondialisation croissante, ces compétences linguistiques ne feront que gagner en importance. »

« La digitalisation a également transformé les rôles et les responsabilités, et le COVID-19 n'a fait que renforcer cette tendance. Les tâches répétitives disparaissent et les managers disposent d'outils informatiques pour gérer efficacement leur propre agenda, par exemple. Les professionnels que nous recrutons sont plus susceptibles de travailler dans le cadre de projets. Ils doivent être familiarisés avec les systèmes CRM, les outils RH spécifiques,... L'époque où l'on attendait que le patron donne un ordre est révolue. La proactivité est nécessaire, surtout si nous sommes amenés à travailler plus souvent à distance. Ils doivent s'approprier les tâches et les projets qu'ils gèrent. »

© Bright Plus



L'attitude l'emporte sur les compétences techniques

L'approche humaine est devenue encore plus importante ces dernières années pour trouver la bonne adéquation entre le client et le candidat, note Linda. « Les entreprises se rendent de plus en plus compte que l'attitude est plus importante que les compétences techniques. Si le candidat ne peut pas s'intégrer dans la culture de l'entreprise, cela se traduira par une baisse de motivation, de créativité et de productivité. »

« Nous testons toujours les compétences linguistiques, qui restent bien sûr très importantes. Mais nous faisons aussi toujours passer un test de personnalité, que nous approfondissons ensuite dans le cadre d'un entretien personnel. La résistance au stress, la soif d'apprendre, la flexibilité, les capacités de communication, ... sont des qualités cruciales sur le marché du travail moderne. On ne peut les évaluer que par une approche personnelle et de qualité. »

Au top pendant toute leur carrière

Bright Plus mise sur les relations à long terme. « Nous sommes spécialisés dans le recrutement et le détachement de professionnels multilingues, mais nos services vont plus loin. Nous sommes un partenaire RH qui aide les entreprises à trouver, retenir et développer les talents. Notre objectif est de construire une relation à long terme, afin de pouvoir présenter les bons candidats chaque fois que les entreprises sont à la recherche de nouveaux collègues. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous fournissons aux candidats les outils nécessaires pour devenir encore meilleurs : formations en ligne sur notre plateforme d'apprentissage, tests, contenu, etc. L'apprentissage tout au long de la vie est une nécessité et nous donnons à nos candidats tous les outils dont ils ont besoin pour rester au top tout au long de leur carrière. »

Envie d'en savoir plus ? Consultez vite leur site web !