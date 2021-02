Déficit constant dans la bonne gouvernance. C’est sur base de ce constat que le conseil le d’administration d’Ogeo Fund présidé par la PS Julie Fernandez, également présidente d’Enodia (la maison-mère de Nethys), a pris la décision de licencier “sans indemnité et préavis” Emmanuel Lejeune et Hervé Valkeners, le CEO et le CFO du fonds de pension liégeois. Le communiqué est tombé jeudi matin, le lendemain de l’annonce du départ forcé de Luc Partoune de la direction de Liège Airport.