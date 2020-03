La Libre Eco week-end EASI se distingue parmi les plus petites entreprises. Start People parmi les plus grandes.

À l’heure où les entreprises sont priées d’organiser le télétravail pour leurs collaborateurs, la nouvelle peut paraître étonnante. Le Great Place to Work® Institute Belgium a pourtant annoncé la semaine dernière, comme c’est le cas chaque année, les 20 Best Workplaces™ de Belgique pour 2020. En plus de ce classement, 25 organisations ont reçu un certificat Great Place to Work® récompensant leur excellence en tant qu’employeur.