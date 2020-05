Nul n’est besoin de présenter des sociétés comme Nestlé, Colgate-Palmolive ou PepsiCo. Ces géants de la consommation existent depuis plus d’un siècle, la plupart de leurs produits se vendant dans le monde entier. Elles ont comme point commun d’avoir survécu aux guerres et aux crises économiques, certaines d’entre elles distribuant un dividende même dans les périodes les plus difficiles.

Par exemple, PepsiCo a augmenté chaque année son dividende depuis 1972. Nestlé a même payé son dividende sans interruption depuis quasiment 8 décennies, Kimberly-Clark (dont les produits phares sont Kleenex ou Kotex) depuis 1934, l’entreprise américaine de fret ferroviaire Union Pacific depuis 1900 et Colgate-Palmolive depuis 1895.

C’est cette solidité qui est recherchée par les gestionnaires du fonds BL-Equities Dividend, lesquels font partie de l’équipe de BLI - Banque de Luxembourg Investments. Et elle est assez payante dans le contexte actuel de récession mondiale générée par la crise sanitaire.