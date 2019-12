La banque néerlandaise ABN Amro prévoit de supprimer 50 à 70 emplois sur les 340 postes dont elle dispose en Belgique au cours des trois prochaines années, écrivent vendredi L'Echo et De Tijd.

Il s'agit d'une conséquence du rachat par ABN Amro de la banque privée belge du groupe Société Générale, de nombreux postes doublonnant.

ABN Amro, dont plus de la moitié des parts sont détenues par les autorités néerlandaises, a exposé son plan de réorganisation plus tôt ce mois-ci au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Les détails concrets de cette restructuration ne sont pas encore connus. Direction et syndicats n'en sont qu'à la phase d'information prévue dans la loi Renault.