L’enseigne belge Diamanti Per Tutti a ouvert il y a quelques mois une boutique à Wuhan, point de départ de la pandémie. Son patron, Edward Verté, a donc vécu au plus près cette crise sanitaire sans précédent. Et l’a forcé évidemment à réagir. Témoignage.

Edward Verté est bien placé pour évoquer les conséquences des mesures de confinement sur la marche des affaires. Cet entrepreneur belge est à la tête, avec son épouse et un associé, de la société Diamanti Per Tutti, l’enseigne de joaillerie qui propose à ses clients des accessoires et bijoux de mode assortis de petits diamants naturels. D’autant mieux que s’il vit les effets du “lockdown” sur son business aujourd’hui en Belgique, il l’a également vécu à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, où la société a une boutique depuis quelques mois maintenant.