C’est après avoir consulté des experts de la Champagne que Paul et An Vleminckx-Lefever achètent, en 1994 déjà, un domaine à Vaalbeek pour y planter 21 000 pieds de Chardonnay. Le but de ces pionniers : produire du vin mousseux de type Blanc de Blancs. Vingt-cinq ans plus tard, le domaine compte 8 ha et 60 000 pieds de vigne.